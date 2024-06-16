5 ayda 606 bin araç üretildi

Yılın ilk beş ayında Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretimi yüzde 2 azalarak 606 bin 905 adede ulaştı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomobil üretimi ise yüzde 1 artarak 391 bin 932 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adedi buldu. Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi.Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.