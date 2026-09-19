5 hisse, 6 fonu incelemeye aldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul'da fonlar aracılığıyla gerçekleştirilen manipülatif eylemler ve ihbarlar üzerine resen soruşturma başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderilen resmi müzekkerede, dijital ortamda yapılan anlık fiyat analizlerinde bazı hisselerde 100 kata varan anormal fiyat artışları yaşandığı belgelendi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında 5 hissedeki olağanüstü yükseliş ile bu hisselere fon sağlayan 6 şirket tespit edildi. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altında bulunan şirketler arasında Gündoğdu Gıda ile 5 şirket hissesi yer aldı. Söz konusu hisselerde ciddi miktarlarda alım gerçekleştirerek piyasayı etkileyen fonlar arasında ise Tera ve Pusula'nın ikişer, Atlas ve Hedef'in de birer fonu olduğu belirlendi. Bu fonların, ilgili hisselerde alımlar yaptığı, bu alımların yapay bir talep oluşturarak hisse fiyatını tırmandırdığı saptandı. Fiyatı yükseltilen bu hisselerin daha sonra fon sahipleri veya yöneticileri tarafından fonlara satıldığı; bu eylemle hem hisse değerinin hem de fon değerinin tekrar artırıldığı tespit edildi. Başsavcılık, bu eylemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör