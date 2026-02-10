5 milyar dolarlık ticaret hedefi! Bakan Bolat’tan Türkmenistan ile ikili ticaret mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 12. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

İKİLİ TİCARETTE 5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Sosyal medya hesabından fuara ilişkin paylaşımda bulunan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı iş birliğiyle güçlenerek çok boyutlu bir nitelik kazandığını belirtti. Bakan Bolat, küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen 2025 yılında ikili ticaret hacminin 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin en kısa sürede yakalanmasının öncelikli amaç olduğunu vurguladı.

TÜRK FİRMALARI GÜÇLÜ KATILIM GÖSTERDİ

Fuar kapsamında, Türk firma ve ihracatçı birliklerinden oluşan 87 stant ile 1.396 metrekarelik alanda katılım sağlandı. Bolat, bu güçlü katılımın iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştireceğine ve ikili ticareti ileri seviyelere taşıyacağına inandığını ifade etti.

Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Türkmenistan'a gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaret kapsamında, bu sene 12'ncisi düzenlenmekte olan Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın resmi açılışını, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliyev ile gerçekleştirdik. Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz; karşılıklı iş birliğinin güçlenerek devam etmesi ve farklı sektörlerde ortak projelerin önünün açılmasıyla birlikte daha dinamik ve çok boyutlu bir nitelik kazanmış durumdadır. Bu kapsamda, küresel koşullardaki olumsuz gelişmelere rağmen 2025 yılında ticaret hacmimizin 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

İkili ticaretimizdeki başlıca hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Türk firma ve ihracatçı birliklerimizden oluşan 87 stant ile 1.396 metrekare alanda katılım gösterdiğimiz fuarı da ziyaret ederek; bu güçlü katılımın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri pekiştireceğine, karşılıklı fayda ilkesi doğrultusunda ikili ticaretimizi ileri seviyelere taşıyacağına inanıyoruz."