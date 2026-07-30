5 milyon vatandaşa yapay zekâ eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB tarafından düzenlenen TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi'nde yapay zekânın küresel rekabetin merkezine yerleştiğini belirterek, Türkiye'nin bu alanda güçlü bir ekosistem oluşturmak için kapsamlı adımlar attığını söyledi. Yapay zekâ alanındaki küresel rekabetin giderek sertleştiğine dikkat çeken Kacır, teknolojik bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, "Kendi verisini yönetemeyen, kendi yapay zekâ modellerini geliştiremeyen ülkelerin geleceğin dünyasında dijital parya olmaya mahkûm edileceği bir gerçek" dedi. Türkiye'nin yerli yapay zekâ ekosistemini güçlendirmek amacıyla önemli destek programlarını hayata geçirdiklerini belirten Kacır, "Yapay zekâ alanında üniversitelerimiz ve şirketlerimiz bünyesindeki bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine aracılık eden programın ilk dört çağrısında 62 projeyi destekledik" diye konuştu.

10 MİLYAR $'LIK KAYNAK

81 ilde hayata geçirilecek Yapay Zekâ Okuryazarlığı Atölyeleri'yle iki yılda 5 milyon vatandaşa eğitim verileceğini anlatan Kacır, "10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Dijital altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımları da açıklayan Kacır, "Veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zekâ altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirerek ülkemizin teknolojik kapasitesini daha ileri taşıyacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör