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Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:06 Son Güncelleme: 11.08.2026 08:20

5 yıl önce sel felaketiyle yıkılmıştı! Bakan Kurum Bozkurt'un son halini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin son halini paylaştı. Bakan Kurum, "Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu" dedi.

İHA Ekonomi
5 yıl önce sel felaketiyle yıkılmıştı! Bakan Kurum Bozkurt’un son halini paylaştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YARALARI SARMAK İÇİN BİR AN DURMADIK"

Bakan Kurum, paylaşımında sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları anlatarak, "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi. Bozkurt'ta 5 yıl önce milletçe yaşadığımız sel felaketinin ardından bir an durmadan, beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıplarımızı telafi etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Kurum, yürütülen çalışmaların ardından ilçenin yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, "Çok şükür bu zorluğundan da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık" dedi.

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BOZKURT'UN YENİ ÇEHRESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bozkurt'taki dönüşüme de dikkat çeken Kurum, "Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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5 yıl önce sel felaketiyle yıkılmıştı! Bakan Kurum Bozkurt'un son halini paylaştı
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