5 yıl önce sel felaketiyle yıkılmıştı! Bakan Kurum Bozkurt’un son halini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"YARALARI SARMAK İÇİN BİR AN DURMADIK"
Bakan Kurum, paylaşımında sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları anlatarak, "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi. Bozkurt'ta 5 yıl önce milletçe yaşadığımız sel felaketinin ardından bir an durmadan, beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıplarımızı telafi etmeye başladık" ifadelerini kullandı.
BOZKURT'UN YENİ ÇEHRESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Bozkurt'taki dönüşüme de dikkat çeken Kurum, "Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu" şeklinde konuştu.
Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi...— Murat KURUM (@murat_kurum) August 11, 2026
Bozkurt'ta 5 yıl önce milletçe yaşadığımız sel felaketinin ardından bir an durmadan, beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıplarımızı telafi etmeye başladık.
Çok şükür bu zorluğundan da… pic.twitter.com/3WDxByWicW