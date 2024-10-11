5 yılın en yüksek cari fazlası

Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın hedefleri doğrultusunda enflasyonda düşüş devam ederken, ödemeler dengesi istatistiklerinde de ağustos ayında tarihi bir performansa imza atıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ödemeler dengesi ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, cari işlemler hesabı 2021'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay fazla verdi. Cari işlemler dengesi haziran ve temmuz aylarında da fazla vermişti.Yıllık cari açık 11 milyar 250 milyon dolarla 2022 yılı ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Geçen yılın ilk 8 ayında 38.9 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde yüzde 75.2 azalarak 9.7 milyar dolara indi. Cari işlemler açığı son 15 ayda 44.4 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 9 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 911 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 6 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın ağustos ayında da korunduğunu belirtti. Yılmaz, cari işlemler dengesinin haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4.32 milyar dolar fazla verdiğini, ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 11.25 milyar dolara gerilediğini aktararak, "2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1.7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor" dedi. Bolat, cari işlemler açığının ocak-ağustos döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75.2 azalışla 9.7 milyar dolar olduğunu aktararak, "Geçen yıl mayısta yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 15 ayda tam 43.5 milyar dolar azalmıştır" diye konuştu. Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğine işaret ederek, "Hizmet gelirleri ağustosta yıllıklandırılmış bazda 111.1 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 4.3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildiğini, yıllık cari açığın 11.3 milyar dolar olduğunu belirterek "Böylece 2023 yılı mayısa yına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44.4 milyar dolara ulaştı" ded.i Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğine işaret eden Şimşek, yılın 8 ayında portföy girişlerinin 24.9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekti. Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadesini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, "Ekonomimizin en önemli yapısal meselelerinden olan cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettik. Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.