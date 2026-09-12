50 bin öğrenciye kantin desteği

İstanbul Valiliği tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 'Gönülden Bir Öğün' projesi başlatıldı. Proje, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Fatih Hattat Rakım Ortaokulu'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere 'Kantin Kart' verilecek.

NAKİT OLARAK GEÇMİYOR

Her ay 2 bin lira yüklenecek kartlar nakit olarak kullanılamayacak ve sadece okul kantinlerinde geçerli olacak. Aynı ailede birden fazla öğrenci bulunması halinde her öğrenciye ayrı kart verilecek. Projeden kriterleri karşılayan 100 bin öğrenciye kadar yararlanması hedefleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, "Kriterleri tutan 50 bin çocuğumuzu tespit ettik ve kartlarımızı teslim ettik. Kriterleri tutan başka çocuklar varsa onlara da vereceğiz. 100 bine kadar yapabilme kapasitemiz var" dedi. Kartın nakit olarak geçmediğini, dışarıda kullanılmadığını söyleyen Gül, "Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. li olarak 2'şer bin lira para yüklüyoruz. Ailede birden fazla öğrenci varsa, her birine ayrı ayrı bu karttan veriyoruz. Neyi amaçlıyoruz; öğrencilerin başta ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak, çocuklarımızın eğitimin bütün imkânlarından eşit şekilde faydalanması" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör