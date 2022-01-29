Giriş Tarihi: 30.1.2022

500 bin gence gelir kapısı HAZAL ATEŞ

İşbaşı eğitim programı gençlere hem eğitim hem gelir kapısı oldu. Öğrencilere günlük 112 lira harçlık verilecek. Programa katılıp iş yerinde 26 gün çalışanların hesabına 4.253 lira yatırılacak