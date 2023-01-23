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Giriş Tarihi: 23.1.2023

500 bin kişiye istihdam sağlıyor

500 bin kişiye istihdam sağlıyor
Türkiye'nin lider un ihracatçısı firmalarından olan Eriş Gıda, en çok ihracat yapan ilk 250 firması arasındaki yerini her yıl üst basamaklara taşıyor. 2013 yılında açıklanan Türkiye'nin Ar-Ge Şampiyonları listesinde Eriş'in de yer alması, grubun gelişmeye ve kendini yenilemeye verdiği önemi de gösteriyor.
BRC Gıda Güvenliği, ISO 9001 Kalite ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikalarına sahip olan Eriş'in GİMDES'ten de helal sertifikası bulunuyor. Noodle markası Nudo'yu tüketicilerin beğenisine sunan Eriş, bu ürünüyle vegan ve vejetaryenlerden de tam not aldı.
Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve ITQI tarafından verilen Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü'ne de layık görülen Eriş Un ve Nudo, dünyanın en iyi markalarından biri olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.
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500 bin kişiye istihdam sağlıyor
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