500 bin vatandaş arsaya koştu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında vatandaşa sunulan arsa ve işyeri projelerine yüksek bir talep geldi. 10 Ekim akşamı başlayan başvurularda arsada 464 bin, işyerinde 41 bin rakamına ulaşıldı. Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek, sorasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.81 il ve 694 ilçede, 1 milyon arsa dar gelirli vatandaş için geliştirilecek. Hak sahibi olan kişiler, altyapısı kamu tarafından hazırlanan arsalarda evini yaptıracak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahibi, 10 yıl vadeli ve faizsiz ödeme yapabilecek.Arsalar için imar planı çalışmaları başladı. Bu kapsamda yoğunluğa izin verilmeyeceği açıklandı. Müstakil arsada emsalin 0.30; katlı konutlarda ortalama 1.20-1.30 olması planlanıyor. Arsa almaya hak kazanan vatandaşlara kamu tarafından teknik ve hukuki destek verilecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her bölge için hazırlanan örnek projeler vatandaşa sunulacak. Müstakil arsa sahibi dilerse bu projelerden faydanalacak ya da imar şartlarına uymak koşuluyla kendi projesini hazırlatacak.Hisseli arsalarda da vatandaş kendi arasında anlaşırsa, TOKİ yapım desteği verecek. İstenirse, özel sektörden müteahhitlerle kat karşılığı anlaşma yapılacak.İlkEvim İlk İşyerim projesinde ilk etapta 17 ilde 5 bin 615 konutun temeli atılacak. 25 Ekim Salı günü Ankara-Sincan ilçesinde düzenlenecek törende Başkan Tayyip Erdoğan 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atmaları gerçekleştirecek. Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzyılın projesi kapsamında şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğunu belirterek, "Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak" dedi.Proje kapsamında ilk etapta 29 ilde 10 bin işyeri satışa sunulacak. İşyerleri, 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle sahibini bulacak. İşyerleri, 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. Ankara'ya 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500 adet işyeri yapılması planlanıyor.