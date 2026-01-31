500 milyon dolarlık yatırımla yola devam ediyor

Yeni yılla birlikte gayrimenkul sektöründe hareketlilik başladı. 20 yılda 2 milyon metrekare inşaatı tamamlayan, 8 binin üzerinde konutu teslim eden Ege Yapı'nın devam eden ve başlayan projelerinin yatırım değeri 500 milyon doları aştı. Yurtiçinde büyümesini kesintisiz olarak sürdüren şirket, Yunanistan'la başlayan yurtdışı yolculuğuna Dubai ile devam edecek. Hedefte ise İngiltere ve Amerika var. Geliştirme, müteahhitlik, turizm ve enerji alanlarında büyüyeceklerini ifade eden Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Türkiye'de de yatırımların yüzde 60'ının İstanbul'da, yüzde 40'ının İzmir'de olduğunu kaydetti. Kabadayı, "Bu sene Beyoğlu, Göktürk, Şile ve Bahçeşehir'de 4 yeni projeye başladık. Yeni fırsatlar olarak Türkiye'de sahil kesiminde ve Ankara'da fırsatları araştırıyoruz" dedi.