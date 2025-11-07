500 milyon liralık kredi desteği geliyor

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi" TOBB Konferans Salonu'nda başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, e-ihracatın Türkiye ekonomisi için stratejik bir alan haline geldiğini belirterek, yeni bir finansman desteğini duyurdu. Bolat, "Türk Eximbank, e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefaleti sayesinde başka bir kefalete gerek duymaksızın, azami 6 ay ana para ödemesiz ve toplam 12 ay vadeli 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı" dedi.

PAY % 10'A ÇIKACAK

E-ihracatın son yıllarda hızla büyüdüğünü vurgulayan Bolat, Türkiye'nin 2024'te 6.5 milyar dolarlık e-ihracat gerçekleştirdiğini, bunun toplam ihracat içindeki payının yüzde 2.7'ye ulaştığını aktardı. Bolat, "2030'lu yıllarda e-ihracatın payını yüzde 10'a yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Zirvede konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de, e-ihracatın bu yıl 8 milyar doları bulmasını beklediklerini belirterek, "Bu kadar hızlı bir şekilde büyüyen bir ihracat yöntemine kayıtsız kalamazdık. Son 2 yılda e-ihracat yapan firmalarımıza 1 milyar dolara yakın destek sağlamdık" dedi. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç da, analitik model ve yapay zekayı içine alan bir dijital entegrasyonla ihracatçının kredibilitesini değerlendirdiklerini anlattı.

1.5 TRİLYON DOLAR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini ifade etti. Küresel e-ihracat pazarının 2024'te 1.5 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Gültepe, "2030'da e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarabiliriz" dedi. Zirvede, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE AŞ arasında "e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü" imzalandı.