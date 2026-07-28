504 bin 638 hak sahibine doğal gaz ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026 yılı Temmuz döneminde 504 bin 638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına alınarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Hanelerin destekten yararlanabilmesi için başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvurması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerektiğini anımsatan Göktaş, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de karşılanması gerektiğini vurguladı.

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmaksızın yararlanabildiğini kaydederek, ikamet ettikleri haneye ait faturalarını "e-ailem.aile.gov.tr" adresindeki fatura ödeme hizmeti üzerinden ya da Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartları ile Halkbank/TAM ATM'leri aracılığıyla ödeyerek, illeri için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak faydalanabildiklerini hatırlattı.

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının, iller arasındaki sıcaklık farklılıkları dikkate alınarak değişiklik gösterdiğine işaret eden Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Desteğimiz, yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için iki ayda bir ödenmektedir. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2026 yılı Temmuz dönemi ödemelerinde 504 bin 638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme gerçekleştirdik. 2026 yılında ise 617 bin 680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağladık."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör