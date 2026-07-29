504 bin hak sahibine doğalgaz ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026 yılı Temmuz döneminde 504 bin 638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi. Hanelerin destekten yararlanabilmesi için başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvurması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerektiğini anımsatan Göktaş, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de karşılanması gerektiğini vurguladı. Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının, iller arasındaki sıcaklık farklılıkları dikkate alınarak değişiklik gösterdiğine işaret eden Göktaş, "Desteğimiz, yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için iki ayda bir ödenmektedir. 2026 yılında 617 bin 680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağladık" açıklamasında bulundu.