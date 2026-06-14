52 kişiye Turkuaz kart

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SOCAR CEO'su Elchin Ibadov ile Türk Traktör CEO'su Matthieu Jean Marie Bernard Sejourne'ye Turkuaz Kartları'nı teslim etti. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nce, 'Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye' vizyonuyla yürütülen Turkuaz Kart programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapan, ülkenin uluslararası alanda tanınırlığına katkı yapan 52 nitelikli yabancı yatırımcı ve şirket yöneticisi ile sporcuya kart verildi. Program, nitelikli yabancı yatırımcı ve yabancı iş gücünün Türkiye'ye kazandırılmasını amaçlıyor.