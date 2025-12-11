53 ülke alıcısı Türk züccaciye ürünleri için Antalya’da buluştu

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Antalya'da düzenlenen 23'üncü Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi'nde 53 ülkeden 112 alıcıyla bir araya geldi. Etkinlik bu yıl ilk kez ZÜCDER, EVSİD ve İDDMİB iş birliğiyle tek çatı altında düzenlendi. Türkiye'den 56 firma katıldı.

24 SAATLIK UÇUŞ

ZÜCDER Başkanı Burak Önder, etkinliğin hem katılımcılar hem de kamu için daha verimli olduğunu belirterek, "Kaynakları doğru kullanıyoruz. Herkes çok memnun kaldı. Bakanlık da organizasyonu diğer sektörlere örnek gösterdi" dedi. Kolombiya ve Ekvador gibi uzak ülkelerden dahi katılımcıların geldiğini belirten Önder, 24 saatlik uçuşlarla dahi firmaların Antalya'ya gelmesinin, Türkiye'nin sektördeki güç ve kalite algısını gösterdiğini vurguladı. EVSİD Başkanı Talha Özger de, davet edilen firmaların sıkı elemeyle belirlendiğini söyleyerek şöyle devam etti: "200'den fazla firmayı eledik. Hızlı ticarete dönüşebilecek yapıda alıcıları çağırdık."