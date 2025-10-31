558 bin anneye 5.8 milyar TL doğum yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

5 YIL KESİNTİSİZ ÖDEME

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 558 bin 360 annenin hesabına 5.86 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Halkbank aracılığıyla yatırılan ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini hatırlattı. Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödemelerine ilişkin bilgilere aynı uygulama üzerinden ulaşabileceklerini bildirdi.



AİLE YILI İNDİRİMİNDEN 226 BİN KİŞİ FAYDALANDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirim uygulamasından mart ayından bu yana 226 bin 182 kişinin faydalandığını açıkladı. Açıklamada, "Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti" denildi.