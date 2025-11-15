5.856 TL cezası var... Sürücüler için 5 ay boyunca zorunlu olacak uygulama başladı

KIŞ LASTİĞİ NASIL OLMALI?

Kış lastikleri sadece karlı ve buzlu zeminler için değil, yağışlı ve soğuk hava koşullarında da diğer lastik türlerine göre daha iyi performans gösteriyor.

Şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmak zorunlu olsa da özel araç sahiplerinin de kış lastiği takması tavsiye ediliyor.

Kış lastiklerinin diş derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde en az 4 mm, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise en az 1.6 mm olması gerekiyor.