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Giriş Tarihi: 13.06.2026

5G abone sayısı 42 milyona ulaştı

5G abone sayısı 42 milyona ulaştı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 81 ilde kademeli olarak hizmete aldıkları 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abonenin bu teknolojiyle buluştuğunu belirterek, "Bugün ise 5G abone sayımız daha 2.5 ay bile dolmadan 42 milyona yaklaştı. Bu hızlı uyum, ülkemizin dijital dönüşümdeki kararlılığını ve toplumumuzun yeniliklere olan yüksek adaptasyon gücünü bir kez daha ispatlamıştır" dedi. 'Dünya Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Uraloğlu, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC'nin (PricewaterhouseCoopers) son analizlerine göre, 5G'nin 2030'a kadar dünya ekonomisine katkısının 1.3 trilyon dolar seviyesine çıkacağını söyledi.

AKILLI FABRİKAYLA ÜRETİM ARTIŞI
5G'NIN iş dünyası ve üretim sektörüne getirdiği yeniliklere de dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon, depolarında 1 milyondan fazla robot kullanmaktadır. Bu robotlar, sipariş toplama, paketleme, taşıma ve envanter yönetimini büyük ölçüde otomatikleştirerek verimliliği katlamış, insan-robot iş birliğini yeni bir seviyeye taşımıştır" dedi. Uraloğlu, birçok öncü ülkede 5G destekli akıllı fabrikalarda üretkenliğin yüzde 15 ila 30 oranında arttığına değinerek, makine duruş sürelerinin yüzde 50'ye varan oranda azaldığını söyledi.

#5G

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5G abone sayısı 42 milyona ulaştı
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