5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolarlık gelir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Vodafone'un, '5G Çağı: Yeni Nesil Bağlantı ile Yeni Ufuklar' teması altında düzenlediği 'Vodafone Business Tech Connect' programına katıldı. Bakan Uraloğlu, programdaki konuşmasında, Türkiye olarak, teknolojik ve küresel dönüşüme seyirci kalmak yerine aktif bir oyuncu olmayı seçtiklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, eşsiz altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün küresel öncüsü yapacak büyük yürüyüşü başlattık" dedi. Bakan Uraloğlu, bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını 5G ile güçlendirdiklerini belirterek, "5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak. Bu stratejik dönüşümün mali ve kurumsal zeminini de sağlam biçimde oluşturduk. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. İnşallah, 1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini de 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

6.3 MİLYAR KIŞI OLACAK

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da, dünyada 5G abone sayısının 2030'da 6.3 milyara ve toplam abonelerin yaklaşık yüzde 67'sine ulaşacağını belirterek, "Mobil veri trafiğinin de yüzde 80'i 5G üzerinden taşınacak" açıklamasında bulundu. Dünya genelinde 2030'a doğru dijital dönüşümün temelini 5G altyapıları, yapay zekâ tabanlı güvenlik sistemleri, bulut bilişim kapasitesi ve insan–yapay zekâ iş birliği oluşturuyor. Küresel projeksiyonlara göre 2030 yılına kadar 40 milyardan fazla nesnelerin interneti (IoT) cihazı aktif olacak, 5G abone sayısı 6.3 milyara çıkacak ve mobil veri trafiğinin yüzde 80'i yeni nesil iletişim teknolojileri üzerinden taşınacak.