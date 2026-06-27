5G ile 7 ilde karne heyecanı

TÜRK Telekom, bu yıl karne heyecanını 5G teknolojisinin sunduğu imkânlarla Türkiye'nin dört bir yanındaki Günışığı çocuklarıyla birlikte yaşadı. Şirketin az gören öğrencilerin sınıf ortamındaki derslere eşit katılımını desteklemek amacıyla geliştirdiği TahtApp uygulamasından faydalanan 7 ildeki öğrenciler, Seyrantepe Ortaokulu'ndan 5G ile gerçekleştirilen karne töreninde bir araya geldi. İstanbul'daki Seyrantepe Ortaokulu'ndan farklı illerdeki okullara canlı bağlantılar gerçekleştiren Türk Telekom, öğrencileri eş zamanlı olarak bir araya getirerek karne sevincini paylaştı. Seyrantepe Ortaokulu'nda düzenlenen törene Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de katıldı. Şahin, Günışığı projesi öğrencilerinden 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Azra Arıca'ya karnesini takdim etti. İstanbul'daki okulla birlikte Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van'da bulunan 6 okula daha bağlanılarak eğitim gören Günışığı çocuklarının karne törenine eş zamanlı erişim sağlandı. Türk Telekom'un EyDer işbirliğiyle 2014'te hayata geçirdiği Günışığı projesiyle total kör tanısı konan ve yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı bulunan çocukların erken müdahale eğitimleri alarak akranlarıyla aynı okul ve sınıflarda eğitim görmeleri hedefleniyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, tahtadaki içerikleri eş zamanlı olarak öğrencilerin tabletlerine aktararak ders takibini kolaylaştırıyor. Uygulama 25 ilde 200 okulda kullanılıyor.

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