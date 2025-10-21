5G öncesi operatörlere fiyat ayarı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alınacağı 1 Nisan 2026 tarihine kadar operatörlerin uyguladıkları fiyatlara tavan getirdi. Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde vatandaşlara bir ücret tarifesi uygulayamayacak. Böylece operatörler 5G'nin devreye alınması için yapacakları altyapı yatırımları, baz istasyonu kurulumu ve ihalenin ilk taksitini ödemek için müşterilerine fahiş oranda zam yansıtamayacaklar. 5G ihalesi 16 Ekim'de gerçekleşirken, 3 operatör 11 frekans paketi için KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 2042 yılına kadar yetkilendirildi.

1 NİSAN 2026 MİLAT OLACAK

İhaleyi kazanan operatörler oluşan bedelleri 3 eşit taksitte ödeyeceği gibi 1 Nisan 2026 tarihine kadar altyapılarını 5G'ye uyumlu hale getirerek bu tarihte hizmet sunmaya başlayacaklar. BTK ise azami ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle operatörlere bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde yeni ücret tavanı belirledi. Yeni tarifeye göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası 4.11 TL'yi, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 48.68 TL'yi geçemeyecek. Yurt içi SMS ücreti 2.93 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 8.54 TL olarak uygulanacak. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 11.65 TL'yi aşamayacak. Yeni tarifede SIM kart değişimi de yeniden düzenlendi. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz şekilde yapılmaya devam edecek. Ancak kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180.06 TL olacak. Bunun yanında açma-kapama bedeli de 183.68 TL olarak uygulanacak.

ZAM ORANI % 32'Yİ GEÇEMEYECEK

BTK uyguladığı tavan fiyat düzenlemesiyle vatandaşları operatörlerin insafına terk etmiyor. Bu kapsamda operatörler 1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhütü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulayabilecek. Yani bir vatandaş örneğin şu anda faturasına 300 TL ödüyorsa, operatörler aynı tarifenin taahhüt süresini uzatmak istediğinde paket fiyatı en fazla 400 TL'ye kadar yükseltebilecek. BTK, 1 Nisan 2026 tarihinde fiyatlara yeni bir tavan uygulayacak.

E-DEVLET'TEN TARİFE KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLİYOR

Vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmet e-Devlet üzerinden devreye alındı. Vatandaşlar, "https://www.turkiye.gov.tr/ btk-tarife-karsilastirma" adresinden işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabiliyor.