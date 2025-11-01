5G’ye yerli ve milli şartı: İlk yıl yüzde 50 yerli ürün zorunluluğu olacak

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre gelecek yıl bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli katma değerin artırılması, temel amaçlardan biri olarak belirlendi.

Bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yerli ürün ve hizmet gelişimi desteklenerek yerlilik oranları artırılacak.

Türkiye'de 2026'da özellikle iletişim teknolojilerinde büyük bir dönüşüm yaşanması beklenirken 5G teknolojisi, 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak.

Bu gelişmeye yönelik olarak elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirmelerde yerlilik oranı kriterlerinin yerli katma değeri artıracak şekilde belirlenmesi sağlanacak ve işletmeci altyapılarının teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek.

5G yetkilendirmelerinde ilk yıl yüzde 50 yerli malı belgeli ürün ve en az yüzde 5 milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü başlatılacak. İlerleyen yıllarda yerli malı belgeli ürün oranı peyderpey artırılarak yüzde 60'a çıkarılacak.

4,5G teknolojisinde söz konusu yükümlülük ilk yıl yüzde 30 olarak belirlenmiş ve daha sonra yüzde 45'e kadar çıkarılmıştı. Böylece 5G, mobil haberleşme hızını 10 kat artırmanın yanında yerli malı kullanımıyla da 4,5G'ye kıyasla büyük avantaj sağlayacak.

Ayrıca, 5G ve ötesi teknolojiler başta olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenlerinin AR-GE ve üretim faaliyetleri de desteklenecek. 6G teknolojilerine yönelik AR-GE ve yatırım çalışmaları yapılacak.

YAZILIM GELİŞTİRMEYE DESTEK

Yazılım geliştirme ve hizmet sunumu standartlarının bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yaygınlaşması gelecek yıl da desteklenecek alanlardan biri olacak.

Bu amaçla firma yazılım geliştirme olgunluk modeli, Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamına alınacak.

Ayrıca, elektronik haberleşme sektöründe rekabetin güçlendirilmesi amacıyla altyapı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı, altyapının ortak kullanımı ve tesis paylaşımı süreçleri iyileştirilecek.

Bu kapsamda pasif altyapı kurulumunun kolaylaştırılmasıyla geçiş hakkı izinlerine ilişkin ödenecek bedellerin yeknesak hale getirilmesi çalışmaları için yasal düzenleme yapılacak ve ikincil mevzuat güncelleme çalışmaları yürütülecek.