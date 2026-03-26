5G’ye geçiş için 31 Mart’ta tören düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 5G'ye geçiş resmen başlayacak. 5G'ye geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti. 5G'ye geçişle birlikte uyumlu cihaz sayısı hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 5G destekleyen telefon oranının yüzde 37'lere ulaştığını açıkladı. Bu oranın geçişle birlikte hızla artacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, GSM operatörleri tarafından gündeme getirilen cep telefonu taksit sayılarının artırılması talebini ise gündeme aldıklarını, meseleyi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile istişare ettiklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taksit sayısının artırılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.