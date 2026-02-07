6 ayda DASK’tan 39 milyar TL ödeme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile DASK üst yönetimi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta bir dizi temas gerçekleştirdi. SEDDK Başkanı Davut Menteş, 6 Şubat sonrası edinilen tecrübelerle sigortacılıkta yeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirterek "Sadece depremi değil sel, heyelan ve orman yangını gibi tüm doğa kaynaklı afetleri tek bir poliçede toplayacak Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında sona gelindi. Bu yıl hayata geçmesi planlanan ZAS ile koruma kalkanı genişleyecek" dedi. Sistemin sürdürülebilirliği için "otomatik yenileme" mekanizmasının kritik olduğunu kaydeden Menteş, şirketlerin hasar ödeme kapasitelerini ölçmek için her yıl düzenlenen stres testlerinin ve modelleme zorunluluğunun sektörün finansal dayanıklılığını en üst seviyede tuttuğunu hatırlattı. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın da DASK'ın 6 Şubat depremlerinde "hasarın ötesinde bir sorumlulukla" hareket ettiğini belirterek eksper süreçlerinin tamamlanmasını beklemeden avans ödemelerinin başlatıldığını, hafif hasarlı konutlara yönelik hızlı ödeme modellerinin vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamada hayati rol oynadığını anlattı. DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan ise 6 Şubat depremleri sonrasında DASK'ın 519 binden fazla konuta toplam 39 milyar lira ödeme yaparak dünya sigortacılık tarihinde nadir bir başarıya imza attığını vurguladı.