6 bin lira taksitle sosyal konut

Hükümet 'Yüzyılın Konut Projesi'ne start verdi. Milyonlarca vatandaşı yuva sahibi yapacak dev konut hamlesi başladı. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, tüm ülkeyi kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı ile en az 2 milyon kişi sağlam, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak.

İSTANBUL'A 100 BIN KONUT

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanya kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da ise 12 bin 170 konut yapılacak. İki farklı tipte 2+1 ve 1+1'den oluşacak konutlar, 80.65 ve 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Dev konut hamlesinin tüm detayları ise şöyle:

KURAYA BAŞVURU NE ZAMAN?

10 Kasım- 19 Aralık 2025 tarihlerinde toplanacak başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ücreti ise 5 bin lira olacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.

ŞARTLAR NELER?

18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak.

Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.

Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşanlar başvuru yapamayacak.

Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak.



FİYATLAR NE KADAR OLACAK?



İSTANBUL'DA:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı: 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL.

65 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

ANADOLU İLLERİNDE:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı: 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL

65 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL.



İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI



İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak.Konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.



YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYORUZ

İKİ milyon vatandaşı güvenli vedayanıklı yuvalara kavuşturacaklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İşte tüm bunlar devam ederken bugün yine millete umut olmaya, yuva kurmaya devam ediyoruz. Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz. Biz bu topraklarda evsiz kalanı ev sahibi yapan bir devletiz; biz, bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletiz. Bu söz deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür. İki yıl gibi kısa bir sürede, 453 bin konut yapan güçlü iradenin sözüdür" diye konuştu.



EVLER TARİHİ DOKUYA UYGUN OLACAK

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da törende yaptığı konuşmada, projenin sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımlarından biri olacağını söyledi. Yatay mimariye uygun olacağını kaydeden Sungur, "Bu projenin temel amacı barınmayı piyasa ilişkilerinden bağımsızlaştırarak toplumsal refahı ve devletin koruyucu rolünü ön plana çıkarmaktır. Sosyal konutlarımız şehirlerin tarihi dokusuna uygun, bölgelerin iklimi, coğrafi özellikleri ve kültürümüzü yansıtacaktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı konut projesini gece gündüz demeden çalışarak inşa edeceğiz" dedi.



ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI



İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi . Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.



TOKİ 1.7 MİLYON SOSYAL KONUT İNŞA ETTİ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkâanı sundu. Çeşitli kampanyalarla ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.