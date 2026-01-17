6 rüzgâr santralinden 208 milyon euro katkı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri (YEKA RES-2025) yarışmaları kapsamında 6 alanda toplam 1.150 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeler imzalandı. İmza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ile yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri katıldı. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süreyle serbest piyasada satabilecek ve 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.50 euro/ sent fiyat ile iletim sistemine verilecek.