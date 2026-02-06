6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü: Kızılay deprem bölgesi desteklerini şubeler eliyle sürdürecek

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ"

Depremin üçüncü yılında bölgede kalıcı konut teslimatlarının ilerlemesi ve geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte Kızılay, afetzedelere yönelik çalışmaların devamlılığını bölgedeki şube ve temsilcilikler eliyle sağlayacak. Şubeler, başta sosyal yardım ve toplum sağlığı destekleri olmak üzere çok yönlü destek çalışmalarını yerel düzeyde sürdürecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Milletçe yaşadığımız felaketin üzerinden üç yıl geçti. Türk Kızılay olarak bu felaketi yaşayanların elini bir an olsun bırakmadık; yaraları el birliğiyle sardık ve uzun soluklu iyileştirme çalışmalarımızla acıları hafifletmek için gayret gösterdik. Bundan sonraki dönemde de desteklerimiz şubelerimiz eliyle devam edecek. Söz verdiğimiz gibi, son depremzede yastığa başını huzurla koyuncaya dek burada olacağız" dedi.