6 vize firmasının reklamı durduruldu

İnternet üzerinden vize randevu hizmeti sunduğunu iddia eden ve vatandaşları aldatıcı reklamlarla mağdur eden 6 firma Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na takıldı. Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklamları 3 ay süreyle durdurma kararı alırken, piyasadaki benzer fırsatçılara karşı yürütülen inceleme ve denetim mekanizmalarının tavizsiz şekilde işletilmeye devam edeceğini duyurdu.

'HIZLI BAŞVURU' DİYENE DİKKAT

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "'Vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyalar değerlendirildi. Reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi" denildi.