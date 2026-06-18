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Haberler Ekonomi Haberleri 6.1 depremle sallanan Sındırgı'da yeni konutlar 10 ayda bitti! Bakan Kurum vatandaşlara müjdeyi verdi
Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:44 Son Güncelleme: 18.06.2026 13:17

6.1 depremle sallanan Sındırgı'da yeni konutlar 10 ayda bitti! Bakan Kurum vatandaşlara müjdeyi verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 ay önce 6.1 depremle sallanan Sındırgı’da depremden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen yeni konutların yakında teslim edileceğini açıkladı.

6.1 depremle sallanan Sındırgı’da yeni konutlar 10 ayda bitti! Bakan Kurum vatandaşlara müjdeyi verdi
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açmıştı.

Depremlerin hemen ardından Sındırgı'ya giderek afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Bakan Kurum, konutların 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve çok yakında vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu.

SINDIRGI'DA DEPREM KONUTLARI TAMAMLANIYOR

Bakan Murat Kurum'un talimatıyla evleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için TOKİ koordinasyonunda depremden bir ay sonra inşa çalışmaları başlatılan Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır olmak üzere 1121'i konut toplam 1180 bağımsız bölümün inşası hızla tamamlanıyor.

10 AY GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından bölgeye ilişkin görüntüler paylaşarak, "Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi… 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BALIKESİR #SINDIRGI #MURAT KURUM #TOKİ

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6.1 depremle sallanan Sındırgı'da yeni konutlar 10 ayda bitti! Bakan Kurum vatandaşlara müjdeyi verdi
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