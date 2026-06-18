6.1 depremle sallanan Sındırgı’da yeni konutlar 10 ayda bitti! Bakan Kurum vatandaşlara müjdeyi verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açmıştı.

Depremlerin hemen ardından Sındırgı'ya giderek afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Bakan Kurum, konutların 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve çok yakında vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu.