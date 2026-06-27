61 safkan Arap koşu tayı açık artırmayla satışa çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 61 safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.

İHALE 21 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Resmî Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen 61 safkan Arap koşu tayının satışı hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 21 Temmuz saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenecek.

GEÇİCİ TEMİNAT TAY BAŞINA 100 BİN LİRA

İhaleye katılacak isteklilerin her tay için 100 bin lira geçici teminat yatırması gerekecek.

İhale şartnamesi, TİGEM'in resmi internet sitesi ile Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

ÇEVRİM İÇİ KATILIM İÇİN KAYIT ŞARTI

İhaleye e-Tay Satış Platformu üzerinden çevrim içi katılmak isteyenlerin sisteme kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

Kayıt işlemleri onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif vermesine izin verilmeyecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör