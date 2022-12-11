61 yıl sonra bir ilk: Togg Meclis’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi meyvelerini birer birer veriyor. Türkiye, 1961'de başlattığı ancak gerisini getiremediği yerli otomobil üretiminde de bir ilke imza atma başarısını gösterdi. Ülkemizde tasarlanan ve üretilen ilk otomobil Devrim, 1961'de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda 129 günde üretildi.Otomobiller, 29 Ekim 1961'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ankara'ya gönderildi. Ancak kömürle çalışan lokomotifin bacasından çıkacak kıvılcımların yaratacağı güvenlik tehdidi sebebiyle araçlara sadece manevra yapabilecek kadar benzin konuldu. Gürsel tarafından yakıt ikmali yapılmadan önce kullanılan araç yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu. Devrim'in macerası da seri üretime geçemeden sonlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bakanlığının Meclis'te dün yapılan bütçe görüşmelerine Togg ile geldi. Varank, "Türkiye'nin 61 yıllık heyecanı, hayali gerçeğe dönüşmüş. 61 yıl önce Devrim otomobilinin hikâyesi, Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle milli projeyi hazmedememişti. Biz de bugün Togg'u tekrar Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" dedi.TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ise "Teknoloji de ABD'yi de yeniden keşfetmenize gerek yok" ifadesini kullanan Varank, şunları kaydetti: "'Hani nerede' diyordunuz ya şimdi Meclis'imizin önünde duruyor. Çıkıp görebilirsiniz. O kadar iftiranın üzerine gidip bakmaya utananlar olur diye fotoğrafını gösterdim. Bunun arkasında Recep Tayyip Erdoğan var. İşte lider, işte vizyon, işte teknoloji. Çok rahatsız olduysanız siz de Kılıçdaroğlu'nun hamburgerli fotoğrafını bakın, gösterin."