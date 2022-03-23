6.5 milyar dolarlık turnuva

Katar
2002'nin son aylarında futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Altyapı için 6.5 milyar dolar harcandı. Turnuva için yapılan en büyük stadyumun maliyeti ise 1 milyar doları buldu. Toplam 380 bin kişilik stadyumların en büyüğü ise 80 bin kişilik. Yapılan toplam sekiz stadyumun üçünde Türk firmalarının imzası var. 100'den fazla otel de Dünya Kupası'na gelecek futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
1.5 MİLYON TARAFTAR GELECEK
28 günlük spor etkinliği için 1.5 milyon taraftar gelecek. Katar'ın hedefi dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olmak ve 2030'da 6 milyon turiste ulaşmak. Aynı zamanda turizm sektörünü GSYİH'nin yüzde 12'sine çıkarmak. Yapılan oteller ülkenin bu hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Ancak stadyumların bir kısmı gelişmekte olan ülkelere gönderilecek. Bu stadyumlar özellikle Afrika kıtasındaki ülkelere bağışlanacak.
RUSYA'NIN ÇIKARILMASI ETKİLEMEZ
Qatar Tourism
'in COO'su Berthold Trenkel
'e göre, yeni otel ve tatil köyleri ile cruise gemileri yetecek. Trenkel'e göre Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle kupadan çıkarılması da organizasyonu etkilemeyecek. Trenkel, "Rusya'ya karşı alınan karar turnuvayı hiç etkilemeyecek. Çünkü daha önceki turnuvaların rakamlarını da inceledik ve Ruslar ziyaretçi sayısında hiçbir zaman ilk 20'ye girememiş" dedi.
STADYUMLAR YAPILDI
Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da stadyumlar da dikkat çekiyor. Lusail Stadyumu( 80.000 kişilik), Arap örme çanak zanaatını yansıtan bir anlayıştan ilham alıyor. Stadium 974 (40.000 kişilik) tamamen demonte edilebilir stadyum. Al Thumama Stadyumu (40.000 kişilik), tasarımında Arap erkekleri tarafından giyilen geleneksel dokuma bir şapka olan kefiyeden esinlenildi. Al Bayt Stadyumu (60.000 kişilik) çölde misafirperverliğin sembolü olan geleneksel bir Bedevi çadırı olan bayt al sha'ar şeklinde inşa edilmiş. Al Janoub Stadium (40.000 kişilik), tasarımı, geleneksel ahşap Arap teknelerinin yelkenlerinden ilham alıyor. Al Janoub Stadyumu, Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid
tarafından tasarlandı. Ahmad Bin Ali Stadyumu
(40.000 kişilik) ülkenin farklı yönlerini karakterize eden desenlerden oluşuyor. Education City Stadyumu
(40.000 kişilik) dış cephesi çıkıntılı bir elmas şeklinde. Khalifa Uluslararası Stadyumu (40.000 kişilik) modern bir şekle ve çift kemere sahip.