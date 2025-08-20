Türkiye'de arz-talep dengesini sağlamak için üretimlerini ayarlamadıkları iddiasıyla 66 enerji şirketine soruşturma açıldı. Soruşturmanın TEİAŞ'ın arz güvenliğini sağlamak üzere elektrik üretim şirketlerine verdiği YAL (yük-al), YAT (yük-at) talimatlarına uyulmadığı için yapıldığı öğrenildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son haftalarda 66 şirkete gönderdiği mektupla 2020-2024 arasında verilen üretim talimatlarına neden uyulmadığına ilişkin açıklama talep etti. Soruşturmadan etkilenen şirketlerin büyük bölümününün doğalgaz ve hidroelektrik santrallerinden oluştuğu, EPDK'nın talep mektubunda, inceleme sonucu para cezaları, idari yaptırım ve lisans iptali gibi sonuçların olabileceği öğrenildi. ANKARA