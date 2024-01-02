66 ülkeye ihracatta rekor

Küresel ticaretteki 2 trilyon dolarlık daralmaya rağmen Türkiye'nin ihracatındaki artış trendi 2023'te de devam etti. Türkiye, Cumhuriyetin 100. yıldönümünün kutlandığı 2023'te, 2022'ye göre yüzde 0.6 artışla 255.8 milyar dolarla ihracatta rekor kırarken, Orta Vadeli Program'daki 255 milyar doları da aştı. Türkiye'nin 2002'de yüzde 0.55, 2022'de ise yüzde 1.02 olan küresel ihracattaki payı da yüzde 1.06 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İhracatın kilogram başına fiyatı ise 1.57 dolara ulaştı. 2002'de aylık ortalama 3 milyar dolar olan ihracat, 2023'te ise 21.3 milyar dolara çıktı. Aralık ayında da 22 milyar 999 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Böylece tarihin en yüksek aralık rakamına imza atılmış oldu.2023'te ihracat ailesine 18 bin yeni firma daha katıldı. Böylece toplam ihracatçı firması sayısı 120 bine ulaştı. En çok ihracat yapılan üç ülke Almanya, ABD ve Irak şeklinde sıralandı. 113 ülkeye ihracat artışı sağlanırken, 66 ülkede ihracat rekoru kırıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 50'ye çıktı. 10 sektörde ihracat rekoruna imza atılırken, 23 sektörde 1 milyar dolar, 8 sektörde 10 milyar dolar sınırı aşıldı.Otomotiv 35 milyar dolarla ihracat şampiyonu olurken, kimyevi maddeler 30.5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 19.2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. OVP'de 2024 için 267, 2025 için 283.6 ve 2026 için ise 302 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi.Türkiye 2023 yılının tamamında Orta Vadeli Program'da öngörülen seviyeye yakın bir ihracat gerçekleştirirken, dış ticaret açığı ise OVP tahmininin altında kaldı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre aralık ayında ihracat 23 milyar dolar, ithalat 29.1 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı ise yüzde 37 düşüşle 6.1 milyar dolara indi. Yılın tamamında dış ticaret açığı, 2022'ye göre yüzde 3.2 düşüşle 106 milyar dolar olarak kaydedildi. 2022'de Türkiye'nin dış ticaret açığı 109.5 milyar dolar olmuştu. 2023 için OVP'deki gerçekleşme tahmini ise 112 milyar dolardı. Dış ticaret açığının tahminin altında kalmasında ithalattaki gerileme etkili oldu. OVP'de 2023 için ithalat tahmini 367 milyar dolar olurken, gerçekleşme 361.8 milyar dolar oldu.