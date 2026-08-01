67 bin 709 anne doğum iznini uzattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma düzenlemesinden bugüne kadar 67 bin 709 annenin yararlandığını açıkladı. Çalışan annelere ödenen ilave ücret en az 41 bin 104 TL olurken, toplam ödeme en az 123 bin 312 TL'ye çıkarıldı. Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıktı. 16 hafta izin kullanan annelere ise ek 8 haftalık izin tanındı. 27 Temmuz itibarıyla analık raporunu uzatmak için başvuru hakkı bulunan sigortalı sayısının 46 bin 918 olduğunu belirten Çalışma Bakanı Işıkhan, bunlardan 20 bin 349 annenin başvurusunu tamamladığını söyledi.