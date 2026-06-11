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Giriş Tarihi: 11.06.2026

671 bin TL veren Togg’u kapacak

671 bin TL veren Togg’u kapacak
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, haziran ayına ilişkin bireysel ve kurumsal finansman desteğini açıkladı. Bireysel kullanıcılar için hesaplanan 671 bin lira peşinatla araç sahibi olma imkânı sunan yeni paket, sıfır faizli kredi seçenekleri ve kurumsal alımlara özel yüzde 100 finansman desteğiyle dikkat çekti. T10X ve T10F modellerini satın almak isteyen kullanıcılara 12 aylık vadede yüzde 0 faiz fırsatı sağlanırken, faizli seçenekler de mevcut. T10X modeline yönelik 650 bin TL tutarındaki kredi, 12 ayda sıfır faiz avantajıyla aylık 54 bin 167 TL taksitlerle sunuluyor. T10F fastback modelini almak isteyenler için 900 bin TL tutarındaki destek, yine yüzde 0 faiz imkânıyla sunuluyor

#TOGG

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671 bin TL veren Togg’u kapacak
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