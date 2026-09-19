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Giriş Tarihi: 19.09.2026

6G'nin standartlarını Türkler belirliyor

6G’nin standartlarını Türkler belirliyor
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TURKCELL mühendisleri, 6G'nin teknik çerçevesinin oluşturulduğu uluslararası standardizasyon çalışmalarında, mobil iletişimde uluslararası çapta teknik kuralları belirleyen 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) bünyesinde görev almayı sürdürüyor. Turkcell mühendisleri, dünya genelindeki operatörler, teknoloji üreticileri ve araştırma kuruluşlarıyla yeni nesil iletişimin standartlarına önemli katkı sunuyor. Turkcell mühendislerinin aktif rol aldığı 6G standardizasyon çalışmalarında belirleyici unsurlardan biri olan yapay zeka, "AI-native network" yaklaşımıyla şebekenin tasarım ve yönetimine yerleşik olarak entegre ediliyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, "32 yıllık birikimimizi uluslararası alana taşıdık" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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6G'nin standartlarını Türkler belirliyor
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