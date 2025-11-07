7 milyar dolarlık yatırım başlıyor

Suriye'deki yatırım ortamının cazibesini artırması ve uluslararası yatırımcıları cezbederek daha büyük yatırımların önünü açacak 7 milyar dolarlık enerji yatırımında fiili adım atıldı. Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinden oluşan konsorsiyum, geçtiğimiz mayıs ayında Suriye Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolarlık stratejik enerji yatırımına imza atmıştı. Suriye Enerji Bakanlığı ile konsorsiyumda yer alan şirketler arasında dün gerçekleştirilen imza töreniyle, yatırım sözleşmesi ve enerji alım sözleşmesi de onaylanarak projelerde fiili uygulama aşamasına geçildi. Suriye'nin ulusal enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen yatırım toplam 5000 MW kurulu güce ulaşacak dört doğalgaz kombine çevrim santrali ve bir güneş santralinden oluşuyor.

ÜRETİM AÇIĞI KAPANACAK

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu yatırım, ulusal ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda üretim kapasitesini güçlendirecek, üretim açığını kapatacak. Artan elektrik talebini karşılayarak enerji arz güvenliğini güçlendirecek" diye konuştu. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan da, "Bu stratejik yatırım yalnızca Suriye'nin enerji arz güvenliğini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda dış ticaretin gelişimine, istihdamın artırılmasına, yatırımların teşvik edilmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına da önemli katkı sağlayacak" dedi. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz ise, şunları söyledi: "Suriye'de gerçekleştireceğimiz 5.000 MW'lık enerji üretim projeleri, bölgenin yeniden yapılanmasına katkı sağlarken enerji sektöründe uluslararası iş birliğinin ve teknoloji transferinin güçlü bir örneğini oluşturacak."





ÜLKENİN İLK KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ

SURİYE enerji sektöründe ilk ve önde gelen kamuözel iş birliği modeli 7 milyar dolarlık enerji yatırımı; Suriye enerji sektöründe ilk ve önde gelen kamu-özel iş birliği modeli olma özelliği taşıyor. Tüm sektörlere örnek olması beklenen bu iş birliğinin; Suriye'deki yatırım ortamının cazibesini artırması ve uluslararası yatırımcıları cezbederek daha büyük yatırımların önünü açması bekleniyor.