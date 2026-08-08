7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek! İstanbul ve Ankara’ya ulaşacak YHT için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Düver Şantiyesi'nde yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, 142 kilometrelik projede fiziki ilerlemenin yüzde 50'ye ulaştığını belirterek hattın 2028 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Düver Şantiyesi'ni ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım süresini kısaltmayacağını, aynı zamanda ticaret ve üretim açısından da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Uraloğlu, "Ülkemizdeki en önemli demiryolu projelerinden biri olan Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projemizdeki son durumu yerinde değerlendirmek için Düver şantiyemizde bir araya geldik. Çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili detaylı bilgi aldık. Ulaştırma; ticaretin güvenliğini, üretimin sürekliliğini, ülkelerin rekabet gücünü ve milletlerin refahını belirleyen stratejik bir alandır." dedi.
Demiryollarını 2002'den itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Uraloğlu, hızlı tren hatlarının 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet verdiğini ifade etti.
HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYISI 27'YE ÇIKACAK
2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini açıklayan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hattının da bu hedefin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.
Uraloğlu, "Şu anda bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri Yüksek hızlı tren hattımızla birlikte; Halkalı - Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice - Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz." diye konuştu.
142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri hattında saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli demiryolu inşa edildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında 5 istasyon, 22 tünel ve 27 demiryolu köprüsü yapılacağını aktardı.
Projenin Yerköy YHT Garı'ndan Kayseri'ye uzanacağını ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını belirten Uraloğlu, "Projemizin işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demiryoluyla olan Ankara- Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul'a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, hattın Kayseri ile Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra aile, eğitim, turizm ve ticaret açısından da önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.
"Düşünün; 7 saat nere, 1 saat 45 dakika nere." diyen Uraloğlu, söz konusu projenin yalnızca zaman tasarrufu olmadığını, aile bağlarından ticarete kadar birçok alanda katkı sunacağını ifade etti.
PROJENİN YARISI TAMAMLANDI
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki fiziki ilerlemenin yüzde 50'ye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, çalışmaların kalan bölümünün de tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Proje genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 50'lik fiziki ilerleme kaydettik. Yani işin yarısını tamamladık. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının 2. yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Hattın tamamlanmasıyla yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını belirten Uraloğlu, projenin Kayseri'nin üretim ve ticaret gücüne de katkı sağlayacağını kaydetti.
Uraloğlu, "Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehir değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçireceğiz." şeklinde konuştu.
KAYSERİ'NİN DEMİRYOLU AĞI DA GÜÇLENDİRİLİYOR
Kayseri'nin mevcut demiryolu altyapısının da yenilenerek modernize edildiğini belirten Uraloğlu, Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nın inşa edildiğini söyledi.
Kayseri'ye Boğazköprü mevkisinde 670 bin metrekarelik alanda, 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkez kazandırıldığını aktaran Uraloğlu, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesi'nin de hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasıyla yıllık yolcu kapasitesinin 2,5 milyondan 6 milyona çıkarıldığını ifade eden Uraloğlu, demiryolu, karayolu ve havayolundaki yatırımların bölgenin turizm ve ticaret potansiyelini artıracağını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, "Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye Yüzyılı'nın ulaşım vizyonunun somut bir ifadesidir. Bu hat sadece ray döşemek değil; refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır." dedi.