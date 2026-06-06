7 yılda 7.62 milyar liralık tasarruf

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4.41 milyar liralık yatırım sonucunda 7.62 milyar liralık tasarruf sağladı. "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda stratejiler geliştiren Bakanlık, çevreci uygulamalara imza atıyor. Geçen yıl gerçekleştirilen 156 bin 999 gigavatsaat yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 91 milyon ton karbondioksit emisyonu önlendi. Bu miktar, yaklaşık 8.27 milyar ağacın bir yılda önleyebileceği emisyona eşdeğer olarak hesaplanıyor.

6 YILDA 4.9 MİLYON FİDAN

Bakanlık, sadece 2025'te toplam 371.29 hektarlık alana 531 bin 869 fidan dikerken, bu çalışmalarla yaklaşık 5 bin 851 ton karbondioksite denk gelen emisyon azaltımı sağladı. 2019-2025 döneminde toplam 4 bin 532 hektar alana 4.9 milyon fidan dikti. Böylece, toplam 54 bin 409 ton karbondioksit salımı önlendi. Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile 2025'te 7 bin 174 ton atığın geri kazanımı sağlanırken, bu kazanımla 8 bin 960 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Bakanlığın çalışmaları kapsamında 2025'te 10.2 milyon metreküp su arıtılırken, bunun yüzde 83'ü geri kazanıldı.

İSRAFI ÖNLÜYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz. Tabiatın bize sunduğu eşsiz emaneti korumak adına israfın önüne geçiyor, doğal kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz" dedi.