700 bin kamu işçisine ikramiye

Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri de bugün başlıyor. Bu yıl 52 günlük ikramiye alacak işçiler, bunun 13 günlük ilk bölümünü alacak. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarıda ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıktı. Sözleşmesi ocakta başlayan işçiler için en düşük ücret şimdi yüzde 32.57 (yüzde 10 zam + enflasyon farkı) 33 bin 159 liraya yükseldi. Mart, nisan ve mayıs aylarında başlayanlar için ise halen 25 bin 12 lira. Bu ücrete göre işçilerin 52 günlük ikramiyesi brüt 43 bin 353, net 30 bin 994 lira olacak. Bu ücreti alanlara bugün net 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak. 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin bu hafta yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor.