740 milyon dolarlık anlaşma

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Taiwan Cement Corporation (TCC), sürdürülebilir büyüme ve karbon emisyonlarını azaltma vizyonu doğrultusunda, ortaklıklarını bir üst noktaya taşıma konusunda ön mutabakata vardılar. OYAK'tan yapılan açıklamada, şirketin sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda 2018 yılının en büyük yabancı yatırımını Türkiye'ye getirerek çimento sektöründe tarihi bir adım attığı hatırlatılırken, bunun sonucu olarak da şirketin Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden TCC ile kurulan ortaklıkla çimento pazarında önemli bir küresel rekabet avantajı sağladığı belirtildi.Açıklamada, iki şirketin şimdi ise Cimpor Portugal Holdings'in hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 800 milyon euro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hisselerinin TCC'ye satışı ve OYAK Denizli Çimento hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 1 milyar 300 milyon euro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hissenin yüzde 20'sinin TCC'ye devredilmesine yönelik ön mutabakata vardıkları bildirildi. Çimento alanında 2018 yılında başlayan ortaklığın hemen ardından TCC ve OYAK stratejik iş planlarını devreye almaya başladı. TCC'nin iştiraki olan ve dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi konumundaki Continental Carboun'un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. (CSRC) iş birliğiyle İskenderun'da karbon siyahı üretim tesisi kurma konusunda yatırım kararı alındı. Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan karbon siyahının, 300 milyon doları pazar büyüklüğü ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyüğü konumunda olan Türkiye'nin, OYAK ve TCC'nin karbon siyahı alanındaki ortak yatırımı sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.İthalatı sıfırlayabilecek kapasitedeki bu projenin, cari açığı azaltması, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlamasına ve önemli miktarda dövizin ülkede kalmasına vesile olması bekleniyor.Dünyanın önde gelen elektrikli batarya üreticisi Molicell'in de sahibi olan TCC, 2021'de Engie EPS'nin hisselerini satın alarak Molicell'de sahip olduğu batarya konusundaki yetkinliğini enerji depolama alanında da artırmak için önemli bir adım attı. Dünyanın ilk kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarını kuran OYAK Çimento, dünyanın en düşük karbonu ile yaptığı üretimle Türkiye'nin Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketi sıfatını taşıyor.OYAKGenel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yenilenen iş birliğinin, yurt dışı piyasalarınca ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "OYAK olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. TCC ile varılan ön mutabakat sonucunda ülkeye yaklaşık 740 milyon dolar tutarında nakit kaynak sağlanacağını bildiren Erdem, "Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji oyuncusu olmayı planlıyoruz" dedi.ERDEM, TCC ile beraber elektrikli batarya ve enerji depolama konusunda Türkiye'de yatırım fırsatlarını da değerlendiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Yine ortaklaşa yürüttüğümüz ve OYAK Grup şirketlerinden İsdemir'in atıkları kullanılarak işlenecek karbon siyahı üretim tesisimizin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı üretimine ilişkin yatırımımız son hız devam ediyor" açıklamasında bulundu.Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de Türkiye gibi yüksek stratejik öneme ve potansiyele sahip bir ülkede, OYAK'ın gücü ve vizyonerliği sayesinde beraberce inovatif ve sağlam adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'ye olan güvenimizden dolayı bu ortaklıktaki payımızı arttırmaya karar verdik. Bununla birlikte TCC ve OYAK ortaklığı dünya çimento sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması konusunda öncüdür" ifadelerini kullandı. Nelson Chang, OYAK'la beraber Türkiye'de karbon emisyon indirgeme teknolojileri, elektrikli batarya ve enerji depolama alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.