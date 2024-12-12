7.7 milyar $ dış finansman sağlandı

Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sonuçlarını dış finansmana erişimde güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kalkınma odaklı projelerimize uygun koşullu, uzun vadeli dış finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1.2 milyar dolar tutarında dış finansman onaylandı" diye konuştu.Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine Dünya Bankası kaynaklarından sağlanan finansman tutarının bu yıl içinde 5 milyar dolara ulaşacağını belirten Şimşek, "Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde diğer kreditörlerden sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7.7 milyar doları buldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güvenle ülkemize uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. Öte yandan açıklanan cari işlemler hesabı verilerini değerlendiren Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48 milyar dolar civarında azaldığına dikkat çekerek, "Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz" dedi.