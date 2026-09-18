8 ayda 75 bin 814 şirket! Türkiye’de bir tek o ilde şirket kurulmadı

Türkiye'de ağustos ayında 9 bin 212 şirket kuruldu, 2 bin 114 şirket kapandı. TOBB'un açıkladığı verilere göre, temmuz ayında 9 bin 540 olan kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 3,4 azalırken, kapanan şirket sayısı 2 bin 686'dan yüzde 21,3 düşüşle 2 bin 114'e geriledi.
AĞUSTOSTA ŞİRKET KURULUŞLARI YÜZDE 3,4 AZALDI
TOBB, ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.
Buna göre ağustosta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 3,4, kooperatif sayısı yüzde 38,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,7 azaldı.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 21,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5, kooperatif sayısı ise yüzde 34,3 geriledi.
Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre değişmedi. Aynı dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12, kooperatif sayısı yüzde 46,6 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 arttı. Kooperatiflerde ise yüzde 14,5 düşüş görüldü.
BİR TEK O İLDE ŞİRKET KURULMADI
Ağustos ayında yalnızca Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Kurulan 9 bin 212 şirketin 989'unu anonim, 8 bin 223'ünü limitet şirketler oluşturdu. Yeni şirketlerin yüzde 37,5'i İstanbul'da, yüzde 11,1'i Ankara'da, yüzde 5,7'si ise İzmir'de kuruldu.
Ocak-ağustos döneminde toplam 76 bin 793 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Bu dönemde kurulan 68 bin 253 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 70,1'ini, 7 bin 559 anonim şirket ise yüzde 29,9'unu oluşturdu.
KURULAN ŞİRKETLERDE İLK SIRADA TİCARET SEKTÖRÜ VAR
Ağustosta kurulan şirketlerin toplam sermayesi, temmuz ayına göre yüzde 11,4 azaldı.
Kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 276'sı toptan ve perakende ticaret, 1.212'si inşaat, 1.155'i ise imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.
Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise 548 işletme inşaat, 324 işletme toptan ve perakende ticaret, 85 işletme imalat sektöründe faaliyete başladı.
Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 717'si toptan ve perakende ticaret, 266'sı imalat, 198'i ise inşaat sektöründe yer aldı.
Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 444'ünün toptan ve perakende ticaret, 182'sinin inşaat, 121'inin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
Ağustosta 63 kooperatif kurulurken bunların 37'si konut yapı, 19'u işletme, 3'ü ise tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyete geçti.
YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLERDE SURİYE İLK SIRADA
Ağustosta kurulan 952 yabancı ortak sermayeli şirketin 467'sinde Suriye, 56'sında ise İran ortaklığı bulundu.
İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 79'u anonim, 873'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdi. Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,5'ini yabancı sermayeli ortakların payı oluşturdu.
Bu dönemde kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 1.229'unun uzmanlaşmamış toptan ticaret, 565'inin ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı, 406'sının ise uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
KADIN GİRİŞİMCİLERİN ORANI BELLİ OLDU
Ağustosta kurulan şirketlerde ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 15,4, limitet şirketlerde yüzde 16,8, kooperatiflerde yüzde 29,1 oldu.
Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 15,3'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu.
Yeni şirketlerin ortaklarının yaş dağılımına bakıldığında, anonim şirket ortaklarının yüzde 30,9'unun 35-44, limitet şirket ortaklarının yüzde 31,7'sinin 25-34, kooperatif ortaklarının yüzde 29,7'sinin ise 45-54 yaş aralığında olduğu görüldü.
Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 29'u da 25-34 yaş aralığındaki girişimciler tarafından faaliyete geçirildi.
8 AYDA 75 BİN 814 ŞİRKET KURULDU
Türkiye'de ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 75 bin 814'e yükseldi.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 azalarak 18 bin 284'e geriledi.