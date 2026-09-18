8 ayda 75 bin 814 şirket! Türkiye’de bir tek o ilde şirket kurulmadı

AĞUSTOSTA ŞİRKET KURULUŞLARI YÜZDE 3,4 AZALDI

TOBB, ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre ağustosta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 3,4, kooperatif sayısı yüzde 38,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,7 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 21,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5, kooperatif sayısı ise yüzde 34,3 geriledi.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre değişmedi. Aynı dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12, kooperatif sayısı yüzde 46,6 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 arttı. Kooperatiflerde ise yüzde 14,5 düşüş görüldü.

BİR TEK O İLDE ŞİRKET KURULMADI

Ağustos ayında yalnızca Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan 9 bin 212 şirketin 989'unu anonim, 8 bin 223'ünü limitet şirketler oluşturdu. Yeni şirketlerin yüzde 37,5'i İstanbul'da, yüzde 11,1'i Ankara'da, yüzde 5,7'si ise İzmir'de kuruldu.

Ocak-ağustos döneminde toplam 76 bin 793 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Bu dönemde kurulan 68 bin 253 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 70,1'ini, 7 bin 559 anonim şirket ise yüzde 29,9'unu oluşturdu.