8 ayda 841 bin araç üretildi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Türkiye otomotiv sanayisi ilk sekiz ayda 841 bin 583 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam üretim yüzde 7 geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalarak 458 bin 169 adet oldu.Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 854 bin 860 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 59 oldu. Kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 60, kamyonda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 seviyesinde gerçekleşti.