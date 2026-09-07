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Giriş Tarihi: 7.09.2026

8 aylık ihracat 27.2 milyar dolar

8 aylık ihracat 27.2 milyar dolar
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Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı 2 milyar 791 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 11.9 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı ise 27.2 milyar dolar barajını aştı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, "Euro/TL kur artışı enflasyona göre çok geride kalıyor, satışımız döviz ile ama giderlerimizin önemli bir kısmı TL bazında ve uzun süredir artarak devam eden /TL ile enflasyon arasındaki fark tüm ihracatçıları olumsuz etkiliyor" dedi. Ağustosta en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ocak-ağustos döneminde ise tedarik endüstrisi ihracatı 10 milyar 677 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatından yüzde 39.2 pay aldı. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

#ALMANYA #TÜRKİYE

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8 aylık ihracat 27.2 milyar dolar
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