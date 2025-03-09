8 aylık kaybı 1 haftada geri aldı

Kesintisiz büyüme süreci devam ederken, şubat ayı enflasyonunun beklentinin altında kalması ve Merkez Bankası'nın art arda üçüncü toplantıda gerçekleştirdiği faiz indirimi, uzun zamandır yatırımcılarını bıkma noktasına getiren Borsa İstanbul'u geçen hafta adeta coşturdu. Borsa İstanbul'da BIST-100 Endeksi geçen haftayı yüzde 8.78'lik yükselişle 10.507 puanla 1 Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

1 TRİLYONLUK YÜKSELİŞ

Borsa 8 aylık kaybını 1 haftada geri alırken, şirketlerin piyasa değeri de 1 trilyon liraya yakın artarak 14.3 trilyon liraya çıktı. Şirketlerin piyasa değerinde 1 haftada yaşanan artış 25.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul 22 Temmuz 2024'te 11.172 puanla kapanış rekoru kırarken, endeks 5 Kasım'da 8.618 seviyesine gerilemişti. Bu süreçte yaşanan kayıp yüzde 23 oldu. Geçen hafta yaşanan tarihi yükselişle birlikte 5 Kasım'dan bu yana artış yüzde 22'ye ulaştı. Şirketlerin değeri ise bu süreçte 2.4 trilyon lira arttı. Borsa İstanbul, geçen hafta yüzde 8.78'le dünyanın en fazla yükselen piyasası olmayı başardı.

YÜKSELİŞ GENELE YAYILDI

Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan yükselişin genele yayılması piyasada önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi. Geçen hafta mali endeks yüzde 7.7, hizmetler endeksi yüzde 7.0, sanayi endeksi yüzde 7.1, teknoloji endeksi yüzde 12 prim yaptı. Sadece 5 hissenin değer kaybettiği BIST-100 Endeksi'nde en fazla yükselen yüzde 28.61 ile Doğuş Otomotiv oldu. Doğuş Otomotiv'i yüzde 20.5 ile Mia Teknoloji izledi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam değeri 392.1 milyar dolara ulaşırken, 6 şirketin piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıktı. Borsaya para girişinin hızlanacağını ifade eden uzmanlar, endeksin ilk hedefinin 11 bin puan olduğunu vurguladı. Yılın ikinci yarısında hızlanacak yükselişle 14.500 puanın ana hedef olduğunu vurguluyor.