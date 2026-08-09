80 ülke için yol haritası hazır

Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının, iş dünyasının hizmetine sunulduğunu bildirdi. Bu kapsamda Almanya'daki doğal bal ve kedi köpek maması, ABD'deki doğal taş sektörü, Hindistan'daki mücevher ve çikolata sektörleri ile Pakistan'daki çay sektörlerinin pazar araştırmaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticaret müşavirlerinin bulundukları ülkelerdeki potansiyel sektörler hakkında iş dünyasını bilgilendirerek, pazara giriş stratejilerine katkı sağlamakla görevli olduklarına işaret edildi. Açıklamada, "Bu çerçevede, 2026 yılının ilk 7 ayı itibarıyla 80 ülkede ihracatımız açısından önem arz eden sektörlere yönelik '107 Sektörel Pazar Araştırması Raporu' hazırlanarak, Ticaret Bakanlığımızın internet sayfası aracılığıyla, iş dünyamızın istifadesine sunulmuştur" ifadesi kullanıldı.

SEKTÖREL BAKIŞ AÇISI

Bu yıl ihracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda, ana sektörlere ilaveten ürün ya da alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verildi. Bu çerçevede, Almanya doğal bal ve kedi köpek maması, ABD doğal taş, Hindistan mücevher ve çikolata, Pakistan çay, Arnavutluk inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya halı, Avusturya armatür, Hollanda plastik ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore su ürünleri, İrlanda mutfak eşyaları, İtalya ayakkabı, Tanzanya ilaç sektörleri gibi ürün-alt sektör bazlı raporlar hazırlandı. Araştırma kapsamında, hedef bölgeler, şehirler, eyaletler, dış ticaret ve ikili ticaret verilerinin ise sektörel bakış açısıyla incelendiği aktarıldı.

Almanya: Doğal bal, kedi köpek maması

ABD: Doğal taş sektörü

Güney Kore: Su ürünleri sektörü

Hindistan: Mücevher ve çikolata Pakistan: Çay