80 ülkede 6 binden fazla satış noktası var

Brisa'nın tüm dünyada tüketiciyle buluşan markası Lassa, dünyanın farklı bölgelerinden distribütörlerini Köln
'de bir araya getirdi. 80'i aşkın ülkede 6 binden fazla satış noktasıyla faaliyet gösteren marka, etkinlikte hem küresel büyüme vizyonunu paylaştı hem de yenilenen kış ve dört mevsim ürün gamını tanıttı. Brisa CEO'su Vecih Yılmaz, uluslararası pazarlardaki sürdürülebilir büyümenin, güçlü ve uzun soluklu iş ortaklıklarıyla mümkün olduğunu vurguladı. Lassa, yaz lastiklerinin ardından kış ve dört mevsim lastiklerini de yeniliyor. Yenilenen ürün gamı, Avrupa
'daki kış lastiği talebinin yaklaşık yüzde 85'ine karşılık gelen ölçüleri kapsarken, özellikle 18 inç ve üzerindeki lastik seçeneklerini önemli ölçüde artırıyor.